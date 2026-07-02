Ученые Вавиловского университета запатентовали инновационный гепатопротектор, усиленный наночастицами селена

Фото: Вавиловский университет

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Коллектив ученых Вавиловского университета получил патент на изобретение «Гепатопротекторная композиция на основе орнитина, наночастиц селена и метилурацила». Авторами разработки стали: Борис Иванович Древко, Сергей Васильевич Козлов, Ярослав Борисович Древко, Ольга Сергеевна Ларионова, Евгений Сергеевич Козлов, Анастасия Андреевна Шелковая и Анастасия Сергеевна Козлова.

Фото: Вавиловский университет

Новая лекарственная субстанция представляет собой комплексную смесь, где каждый компонент выполняет свою функцию. По словам разработчиков, идея заключалась в том, чтобы объединить вещества с разными, но взаимодополняющими свойствами. Орнитин стимулирует метаболические функции организма, активирует обезвреживание продуктов обмена веществ и дает дополнительную энергию для восстановления печени. Метилурацил при этом не просто растворяется, а осаждается на поверхности наночастиц селена, делая их удобным «средством доставки». Такая конструкция работает как проводник и носитель, способствуя проникновению активных веществ.

«Это очень сложная смесь, но мы предварительно проверили ее на мышах: она оказалась не токсична, стабильна и показала свое протекторное действие», - пояснил профессор кафедры «Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза» института ветеринарной медицины и фармации, доктор ветеринарных наук Сергей Козлов.

В ходе лабораторных опытов грызунам вызывали лекарственный гепатит, после чего применяли новый препарат. Результаты показали, что композиция оказывает выраженный протекторный эффект, причем в рамках исследований она сравнивалась с уже известными на рынке гепатозащитными средствами.

Фото: Вавиловский университет

Разработчики подчеркивают, что новинка существенно повышает детоксикационный эффект. Однако до выхода в продажу еще далеко: сейчас ученые проводят доклинические испытания, изучая переносимость препарата и его действие на других целевых животных.

В перспективе новый препарат может стать доступным аналогом (дженериком) дорогих средств защиты печени.

Фото: Вавиловский университет

«Мы провели мониторинг — запрос на качественный и недорогой гепатопротектор есть. Сейчас для животных применяют ряд гепатопротекторов на основе силимарина и адеметионина, но к ним есть вопросы и по спектру гепатозащитного действия и по ряду побочных эффектов, а также по стоимости. Наш препарат мог бы закрыть эту потребность», - отмечают авторы.

Это не единственная разработка коллектива: в портфеле Вавиловского университета готовятся к патентованию новые кормовые добавки и кардиотропные препараты. Реклама. ИНН 6455024197