Под Саратовом конфликт нетрезвых людей вылился в уголовное дело

В Федоровском районе конфликт, возникший из-за употребления алкоголя, привел к возбуждению уголовного дела.

44-летний житель села обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он сообщил, что во время совместного распития спиртных напитков его 50-летний знакомый ударил его бутылкой по голове. Инцидент произошел в гараже во дворе дома потерпевшего в поселке Мокроус.

Медицинские работники констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и резаную рану в затылочной части головы.

На основании заключения врачей, дознанием отдела полиции МО МВД России «Советский» было начато уголовное преследование по статье о причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Подозреваемый, ранее не имевший судимостей, признал свою вину. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписаться на МВД 64