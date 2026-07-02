Саратовцы досрочно получат июльские пенсии и выплаты из материнского капитала

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Жители Саратова смогут получить июльские пенсии и средства из материнского капитала раньше установленных сроков. Такая информация поступила от Социального фонда России.

3 июля будут перечислены:

Ежемесячные выплаты, финансируемые за счет средств материнского капитала (традиционно перечисляются 5-го числа, однако в этом месяце 5-е число выпадает на воскресенье).

Пенсионные начисления для тех граждан, кто обычно получает выплаты 4-го числа месяца.

Что касается пенсионных выплат, запланированных на 16-е и 21-е числа, они будут произведены согласно стандартному расписанию. Пособия по уходу за ребенком для работающих граждан поступят 8 июля.

Другие виды выплат не претерпят изменений в сроках. Для получения дополнительной информации по всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01.