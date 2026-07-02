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НовостиОбщество2 июля 2026 7:56

Саратовцы могут представить на конкурс инициативы по сохранению и защите исторической памяти

Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации проводит конкурсы, направленные на сохранение исторической памяти и увековечение памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Всероссийский конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти приурочен к Году единства народов России и проводится по 12 номинациям.

Участникам предлагается представить свои авторские инициативы, охватывающие все периоды истории России.

Более подробная информация – по ссылке https://russiancip.ru/events/vvserossiyskiy-konkurs-initsiativ-po-sokhraneniyu-i-zashchite-istoricheskoy-pamyati/

В рамках международного конкурса «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны» участникам предстоит раскрыть судьбы людей, ставших жертвами геноцида со стороны нацистов и их пособников, прошедших через ужасы оккупации, неволи, принудительных работ и карательных операций. Особое внимание в работах уделяется передаче силы духа и стойкости людей, переживших эти испытания через призму личной истории.

Подробная информация - https://russiancip.ru/announcements/mezhdunarodnyy-konkurs-obshchaya-pamyat-genotsid-sovetskogo-naroda-so-storony-natsistov-i-ikh-posobnikov-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny/