Саратовский театр оперы и балета сообщил о старте продаж билетов на новый сезон

Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

Саратовский академический театр оперы и балета рад сообщить о начале продаж билетов на постановки своего нового, 224-го сезона. В грядущем сезоне зрителей ожидает богатая программа, в которой классические традиции гармонично переплетаются с современными новаторскими решениями в области сценического искусства. Расписание первых двух месяцев составлено таким образом, чтобы каждый ценитель театра нашел для себя что-то особенное.

Откроет сезон 19 сентября опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин», постановка которой по роману А. С. Пушкина обещает глубокое погружение в психологическую драму персонажей. На следующий день, 20 сентября, на сцену вернется балет А. Адана «Жизель» – классическая романтическая история о любви, предательстве и прощении.

23 сентября театр представит своей публике недавнюю премьеру – оперу С. С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке», вдохновленную одноименным произведением Б. Полевого. А 24 сентября афишу украсит яркий балет Л. Минкуса «Дон Кихот».

Октябрь продолжит удивлять разнообразием репертуара: от масштабных постановок до легких и юмористических спектаклей. Особое внимание уделено постановкам, рассчитанным на широкую аудиторию, включая юных зрителей. Среди них – мюзиклы «Стойкий оловянный солдатик» С. Баневича (11 октября), «Кот в сапогах» Л. Вайнштейна (24 октября) и «Бременские музыканты» Г. Гладкова (31 октября).

Для ценителей экспериментальных форм 16 октября будет представлен вечер современной хореографии «Паганини/Лабиринты», предлагающий по-новому осмыслить возможности танца. Октябрь также порадует любителей оперетты мелодичными и очаровательными постановками: «Цыганский барон» И. Штрауса (11 октября), «Марица» И. Кальмана (25 октября) и «Весёлая вдова» Ф. Легара (30 октября).

Приобрести билеты на все предстоящие спектакли можно уже сейчас. Полная афиша доступна на официальной онлайн-платформе театра.