Проект "Поезд здоровья" продолжает свою миссию!

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В июле месяце врачи-терапевты и профильные специалисты ждут всех желающих пройти медицинское обследование по следующим адресам:

14 июля: Советский район, село Розовое, улица Школьная, дом 19А (ФАП). Время работы: с 09:00 до 13:00. 15 июля: Перелюбский район, село Перелюб, переулок Школьный, дом 8 (поликлиника). Время работы: с 10:00 до 15:00. 16 июля: Калининский район, город Калининск, переулок Поликлинический, дом 1 (поликлиника). Время работы: с 09:00 до 14:00. 21 июля: Балашовский район, село Родничок, улица Ленина, дом 96 (участковая больница). Время работы: с 10:00 до 14:00. 27 июля: Советский район, село Любимово, улица Школьная, дом 19/2 (ФАП). Время работы: с 09:00 до 13:00.

"Поезд здоровья" по-прежнему активно посещает населенные пункты области. Во время выездов медицинские работники проводят диагностику различных заболеваний, в том числе на ранних стадиях. Раннее выявление патологий позволяет взять пациента под наблюдение и, в ряде случаев, добиться полного выздоровления. В этом и заключается основная цель проекта. Приглашаем всех оценить состояние своего здоровья и получить квалифицированную консультацию терапевта и узких специалистов", — рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.