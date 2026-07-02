Студенты-целевики проходят практику в районных больницах

Студенты-медики проходят практику в лечебных учреждениях Саратова и области. В Аткарской районной больнице практику проходят 13 студентов-медиков, а в Новоузенской - 12 студентов Саратовского медуниверситета делают первые шаги в практической медицине. Большая часть из них окончила первый и второй курсы. Ребята оттачивают свои навыки в хирургическом и терапевтическом отделениях районной больницы, где их наставниками стали старшие медицинские сестры. Первокурсники испытывают себя в роли санитаров, помощников медицинских сестер. У второкурсников больше знаний, поэтому они уже ставят уколы и делают перевязки под присмотром старших.

Практика помогает почувствовать себя намного увереннее, студенты получают нужные им навыки, погружаются в реальную медицинскую работу. Под чутким руководством старших полученный материал закрепляется, происходит адаптация к работе в части диагностики, лечения, профессиональной этики в общении с пациентами, формируется профессиональная идентичность.

«В общей сложности сейчас проходят практику более 1,4 тыс студентов-целевиков всех курсов. Это весомое подспорье для докторов сейчас и, конечно, в дальнейшем, когда ребята уже станут дипломированными врачами, и вернутся в свои больницы и поликлиники на постоянную работу. У ординаторов немного другой график, они уже прошли практику и сейчас сдают сессию», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Министерство здравоохранения Саратовской области