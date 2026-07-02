В Энгельсе под Саратовом реализуется крупный инвестпроект в сфере машиностроения

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Инвестиционный проект по расширению машиностроительного завода в Энгельсском районе

В Энгельсском районе Саратовской области активно реализуется инвестиционный проект по расширению машиностроительного завода ООО «Металлстрой64». Это предприятие, работающее с 2014 года, специализируется на производстве прицепов, полуприцепов и готовых автопоездов на шасси. В последние годы завод значительно увеличил свои производственные мощности и теперь выходит на новый уровень.

С 2024 по 2026 год компания вложила 310 миллионов рублей в проект по размещению цеха по производству автотранспортных средств. В рамках этого проекта был построен и оснащён производственный цех площадью 3800 квадратных метров, а также установлена электрическая подстанция мощностью 125 кВт.

В январе 2026 года завод получил разрешение на ввод нового цеха в эксплуатацию, а также был введён в эксплуатацию складской комплекс.

В настоящее время завод приступил ко второй очереди инвестиционного проекта, который включает строительство цеха по выпуску кузовов автомобилей для перевозки зерна. Срок реализации этого этапа — с 2026 по 2027 годы, планируемый объём инвестиций составляет 250 миллионов рублей. На данный момент ведётся разработка проектной документации.

Реализация данного проекта значительно укрепит промышленный потенциал Саратовской области, создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию смежных отраслей экономики. По словам министра инвестиционной политики Александра Марченко, на всех этапах реализации проекта ООО «Металлстрой64» получает поддержку от Корпорации развития Саратовской области, что помогает эффективно проходить все административные процедуры.

В рамках реализации проектов к 2028 году планируется создать около 340 новых рабочих мест, что является важным шагом для улучшения экономической ситуации в регионе и повышения уровня занятости населения.

Инвестиционный проект по расширению машиностроительного завода в Энгельсском районе не только способствует развитию самого предприятия, но и играет ключевую роль в укреплении экономики Саратовской области в целом.