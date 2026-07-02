Юные спортсмены из школы «РиФ» успешно выступили на ЧР по легкой атлетике

Фото: Минспорта Саратовской области

Юные спортсмены из школы «Реабилитация и Физкультура» продемонстрировали выдающиеся результаты на прошедшем чемпионате России по легкой атлетике, завоевав пять медалей. Соревнования, собравшие с 25 июня по 1 июля более 400 лучших атлетов из 55 регионов страны, проходили на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске. Участники соревновались в беговых и технических дисциплинах, демонстрируя высокий уровень мастерства.

Представители Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» успешно выступили на чемпионате, пополнив копилку своей школы пятью медалями.

Особо отметилась Мария Фомина, которая не только одержала победу, завоевав золотую медаль в метании копья, но и установила новый рекорд. Кроме того, она добавила в свою коллекцию серебро за толкание ядра и бронзу за метание диска. Подготовкой спортсменки занимается Татьяна Жданова на базе хвалынского филиала школы.

Мария Колобова показала отличные результаты в спринтерских дисциплинах: она завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров и бронзовую – на 100 метров. Тренирует Марию в саратовском отделении школы заслуженный тренер России Таисия Борисова.

Для Антона Ещенко это было дебютное выступление на соревнованиях такого уровня. Спортсмен, представляющий филиал в Балашове под руководством Владимира Свиридова, занял пятое место в объединенном классе.