Саратовцев приглашают к участию в конкурсе «Русская цивилизация»

Фото: МинИнформ 64 Z

Российское агентство по делам национальностей с этого момента и до 12 октября 2026 года организует десятый по счету международный фотоконкурс под названием «Русская цивилизация».

К участию в конкурсе допускаются как фотографы-профессионалы, так и начинающие ценители фотографии, достигшие совершеннолетия.

Лучшие снимки будут отобраны жюри, состоящим из признанных российских и мировых профессионалов, лауреатов престижных премий, выдающихся деятелей культуры, художников, артистов и фоторепортеров.

В рамках мероприятия предусмотрено семь категорий для награждения: «Неповторимая природа», «Люди и эпохи», «Обычаи и обряды огромной державы», «Здания и изваяния», «Основы идентичности», «Семейные узы», а также специальная категория от ФГБУ «Дом народов России». Статуэтки за высшее достижение и признание публики также будут присуждены.

Церемония чествования триумфаторов пройдет в столице, на одной из известных городских площадок, незадолго до Дня народного единства.

Подробности можно найти на официальном портале: www.rucivilization.ru.