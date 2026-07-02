Саратовский экскурсовод победил в международном проекте «Проводники смыслов»

Фото: Минкультуры Саратовской области

Директор Городского центра имени П. А. Столыпина, экскурсовод Максим Шестаков победил в конкурсе «Проводники смыслов» с проектом пешеходной экскурсии «Улицы многоязычных сердец».

Конкурс проводился по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и приурочен к Году единства народов России.

Всего на конкурс поступило более 5,5 тысяч заявок от аттестованных гидов, музейных работников и краеведов со всей России и дружественных стран. Экспертный совет определил 350 победителей, в число которых вошел и представитель Саратовской области.