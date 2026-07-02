ДК "Россия" отметит звание «Саратов — город трудовой доблести» концертом

Фото: Мэрия Саратова

Дворец культуры "Россия" приглашает всех на площадь Ленина 2 июля в 17:00

В этот день горожане отметят высокое звание «Саратов — город трудовой доблести».

Вас ждёт большая концертная программа, наполненная гордостью за историю нашего края и уважением к людям, которые ковали Победу в тылу.

В программе:

Тематические творческие номера в исполнении ярких солистов и любимых коллективов Дворца культуры «Россия».

Песни, танцы и душевные выступления не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей!

Вход свободный, будет интересно и познавательно для всей семьи.