Под Саратовом мужчина угрожал жене убийством

В поселке Степное произошел серьезный инцидент, связанный с угрозой убийством в семье. 29-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее 31-летний супруг угрожал ей убийством, держа в руке нож. Этот случай подчеркивает важность обращения за помощью в ситуациях домашнего насилия.

Конфликт между супругами, по предварительным данным, возник на почве ревности. Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, был задержан полицейскими и доставлен в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Это дело подчеркивает необходимость более строгого контроля за подобными ситуациями и защиты жертв насилия.

В ходе проверки полицейские также обнаружили в квартире пакет с марихуаной весом 0,37 грамма. В связи с этим решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 6.8 КоАП РФ (незаконное хранение наркотических средств). Это обстоятельство добавляет еще один уровень сложности к делу и может повлиять на его исход.