Жительница Маркса отдала интернет-гадалке 440 тысяч за «снятие порчи»

31-летняя жительница Маркса лишилась более 440 тысяч рублей, поверив интернет-гадалке. Знакомство с «целительницей» по имени Мария состоялось в соцсетях. Женщина хотела укрепить отношения с молодым человеком и обратилась за помощью к потусторонним силам. В итоге «снятие порчи» и другие ритуалы обошлись ей в круглую сумму. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Полиция предупреждает: если вам обещают «поправить» личную жизнь за деньги на расстоянии — это красный флаг. Мошенники намеренно усиливают тревогу, рисуя мрачные сценарии и требуя срочной оплаты. Не поддавайтесь панике, обсудите ситуацию с близким человеком. Никогда не переводите деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

Сохраняйте скриншоты подозрительной переписки — они помогут в полиции. Главная защита — критическое мышление и недоверие к «волшебным» решениям, которые обещают по интернету.