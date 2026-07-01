В Саратовской Думе задумались об ограничении продажи энергетиков

В Саратовской областной Думе прошло рабочее совещание, посвящённое возможному ограничению розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Поводом для обсуждения стало предоставленное регионам право вводить дополнительные запреты на реализацию этой продукции в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также во время массовых публичных мероприятий. Председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова представила коллегам концепцию регионального законопроекта, который призван ужесточить правила продажи «энергетиков» в розницу. Напомним, с 1 марта 2025 года федеральный закон уже запрещает продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Медицинское сообщество единодушно поддержало инициативу парламентариев. Главный врач Областной клинической психиатрической больницы Святой Софии Дмитрий Хижняк предупредил о серьёзных последствиях для здоровья: «Детям это запрещено, а взрослым – плохо со всех сторон. Страдает сердечно-сосудистая система, быстро истощаются нейроны, избыток сахаров приводит к нарушениям в эндокринной системе». Заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СГМУ имени В.И. Разумовского Юлия Барыльник добавила, что с 1 января 2027 года в России вводится новый стандарт на энергетические напитки, ограничивающий содержание тонизирующих веществ. При этом она подчеркнула: регулярное употребление кофеина в больших объёмах формирует зависимость и психические расстройства, требующие медицинского вмешательства.

Председатель областной Думы Алексей Антонов предложил действовать последовательно, напомнив о ранее разработанном законопроекте по ограничению продажи вейпов. Он выступил с инициативой рассмотреть возможность введения ограничений на продажу энергетиков, а в перспективе — даже полного запрета их реализации в регионе в качестве эксперимента. Идею поддержали депутаты Юлия Литневская, Роман Чуйченко, Дмитрий Петров и Артем Чеботарев. Литневская особо подчеркнула важность просветительской работы: «Многие не задумываются о вреде „энергетиков“, приобретая красивую баночку, но нужно рассказывать не только детям, но и взрослым о вреде содержащихся в этих напитках веществ». Министр экономического развития Андрей Разборов заверил, что ограничение продажи не нанесёт негативного удара по экономике региона. Зампред Думы Сергей Овсянников резюмировал: «Нужны системные ограничения, эффективные меры в рамках нашей компетенции. Идти по этому пути необходимо, чтобы ограничить вред для нашего населения».