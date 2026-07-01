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НовостиОбщество1 июля 2026 16:38

В селе Новая Красавка завершается строительство спортплощадки

Новая спортплощадка появится в 11 муниципалитетах Саратовской области
Источник:kp.ru

В селе Новая Красавка Лысогорского района завершается строительство современной спортивной площадки. Объект возводится в рамках госпрограммы Комплексного развития сельских территорий и станет точкой притяжения для более чем 700 жителей села и окрестностей.

На площадке уже установлены футбольные ворота, баскетбольные стойки, ограждение и система оповещения. Завершена укладка безопасного покрытия. Осталось нанести разметку — и объект встретит первых посетителей.

Всего в 2026 году в 11 муниципалитетах появятся новые спортплощадки. На эти цели направят порядка 40 млн рублей, из которых 30,7 млн — бюджетные средства.