В селе Новая Красавка завершается строительство спортплощадки

В селе Новая Красавка Лысогорского района завершается строительство современной спортивной площадки. Объект возводится в рамках госпрограммы Комплексного развития сельских территорий и станет точкой притяжения для более чем 700 жителей села и окрестностей.

На площадке уже установлены футбольные ворота, баскетбольные стойки, ограждение и система оповещения. Завершена укладка безопасного покрытия. Осталось нанести разметку — и объект встретит первых посетителей.

Всего в 2026 году в 11 муниципалитетах появятся новые спортплощадки. На эти цели направят порядка 40 млн рублей, из которых 30,7 млн — бюджетные средства.