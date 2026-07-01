В Саратовской области обсудили совершенствование системы пробации

В региональном министерстве труда и социальной защиты состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по вопросам организации и функционирования системы пробации. Провела его заместитель министра Наталья Михайлова. Она отметила, что утверждена новая «дорожная карта» до 2028 года, направленная на совершенствование и популяризацию системы пробации. Помощь осуждённым оказывается как в период содержания в исправительных учреждениях, так и после освобождения, а также во время отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Старший инспектор УФСИН Анна Григорьева доложила о достигнутых результатах и текущих задачах. Заместитель министра здравоохранения Сергей Сизов рассказал о медицинской поддержке как важной составляющей помощи. Член Общественной наблюдательной комиссии Елена Курохтина поделилась опытом работы центра пробации «Вторая жизнь». Главная цель центра — снижение риска рецидива и поддержка человека на этапе адаптации после выхода на свободу. Начальник отдела ГУ МВД Руслан Злобин доложил о взаимодействии полиции и уголовно-исполнительных инспекций в вопросах социальной адаптации.

Наталья Михайлова подчеркнула, что для профилактики рецидивной преступности освободившимся лицам оказывают содействие в трудоустройстве, информируют работодателей о льготах и субсидиях. Эффективность реабилитационных мероприятий обеспечивается за счёт консолидированных усилий всех субъектов системы пробации и налаженного межведомственного взаимодействия.