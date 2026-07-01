На пляже покорителей Волги провели мастер-класс по первой помощи

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На пляже покорителей Волги прошёл мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим. Спасатели провели разъяснительные беседы с отдыхающими и вручили им памятки с правилами поведения на водных объектах. На муниципальных пляжах Саратова обеспечено безопасное купание: есть спасательные посты, медицинские пункты и средства спасения. Однако, даже при наличии всех мер безопасности, взрослым нельзя оставлять детей без присмотра.

Начальник управления защиты населения и территорий от ЧС Николай Кондаков напомнил: «При отдыхе у любого водоёма или бассейна взрослые должны помнить, что ответственны за жизнь и здоровье своих детей!». Мастер-класс позволил отдыхающим освоить базовые навыки спасения и первой помощи.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: 562-633, 659-659, 112.