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НовостиОбщество1 июля 2026 13:49

На пляже покорителей Волги провели мастер-класс по первой помощи

Саратовские спасатели напомнили правила поведения на воде
Источник:kp.ru
Фото: Мэрия

Фото: Мэрия

На пляже покорителей Волги прошёл мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим. Спасатели провели разъяснительные беседы с отдыхающими и вручили им памятки с правилами поведения на водных объектах. На муниципальных пляжах Саратова обеспечено безопасное купание: есть спасательные посты, медицинские пункты и средства спасения. Однако, даже при наличии всех мер безопасности, взрослым нельзя оставлять детей без присмотра.

Начальник управления защиты населения и территорий от ЧС Николай Кондаков напомнил: «При отдыхе у любого водоёма или бассейна взрослые должны помнить, что ответственны за жизнь и здоровье своих детей!». Мастер-класс позволил отдыхающим освоить базовые навыки спасения и первой помощи.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: 562-633, 659-659, 112.