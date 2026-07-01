Игорь Комаров посетил новую поликлинику в Энгельсе и строящийся детсад

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках рабочего визита в Саратовскую область посетил социальные объекты, построенные по нацпроектам. Он осмотрел новую поликлинику в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе, которая уже принимает пациентов. К учреждению прикреплены более 15 тысяч взрослых и 5 тысяч детей. Для оснащения закуплено 845 единиц оборудования, включая томограф, маммограф и рентген. Рядом строится детский сад на 400 мест.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что вопрос нехватки социальной инфраструктуры в микрорайоне стоял остро, и благодаря решениям Президента Владимира Путина жители получат необходимые учреждения. Игорь Комаров подчеркнул, что нацпроекты помогают решать задачи развития территорий, и поддержал переход к комплексному развитию микрорайонов с гарантированной социнфраструктурой.

Полпред также посетил набережную в Саратове, где завершается очередной этап строительства. Бусаргин поблагодарил Вячеслава Володина за поддержку: благодаря ему Саратов возвращает статус города с самой протяжённой набережной на Волге — около 8 км. Здесь появилась благоустроенная береговая линия, новые пляжи и инфраструктура.