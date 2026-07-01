Стратовцев приглашают в конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!» от Росмолодёжи

Росмолодёжь запустила Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это сам ты!» для молодых людей от 18 до 35 лет. Участникам нужно разместить в соцсети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие их взгляд на стимулы жизни, позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ или призыв к отказу от наркотиков. Публикации должны сопровождаться хештегами #Стимулмоеймечты2026 и #Противнаркотиков2026.

Для участия необходимо до 10 июля зарегистрироваться на платформе «Молодёжь России» и подать заявку, прикрепив ссылки на видео. Эксперты выберут трёх победителей и семь призёров, которые получат ценные призы. Подробности и регистрация доступны по ссылке.