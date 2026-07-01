Руки, которые лечат: новый выпуск «Здорового разговора» на радио КП уже сегодня

Руки, которые лечат: про массаж, красоту, бизнес и добрые дела — в новом выпуске программы «Здоровый разговор»

Гость программы:

Елена Данилина — основатель спа-салона «Марракеш SPA», клуба предпринимателей «Красивый бизнес» и партнёр благотворительного фонда «Всегда рядом».

В программе обсудим, как объединить в себе таланты массажиста, косметолога и успешного предпринимателя.

Узнаем, что тело «говорит» в первые минуты сеанса и как понять, что напряжение уходит. Поговорим о главном плюсе массажа лица, который не заменит ни одна инъекция, а также о том, как бьюти-услуги становятся поддержкой для женщин в трудной ситуации. Елена поделится философией бережной красоты и расскажет, как создать пространство, куда хочется возвращаться.

Запись эфира будет доступна на нашей странице ВК.