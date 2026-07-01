В Саратовской области приступили к уборке овощей

В Саратовской области стартовала уборка ранних овощей. Первыми к работе приступили хозяйства Энгельсского района, где уже убраны первые пять гектаров. Собрано 68 тонн огурцов и кабачков с урожайностью 140 центнеров с гектара. Площадь под овощными культурами в этом году составляет 8,1 тысячи гектаров — на уровне прошлого сезона.

Замминистра сельского хозяйства Василий Котов отметил, что с учётом погодных условий регион планирует подтвердить плановые показатели и собрать 354 тысячи тонн овощей. Аграрии намерены сохранить темпы уборки, чтобы вовремя завершить сезон.

Работы продолжаются. Следующие на очереди — другие районы области, где также готовятся к уборке урожая.