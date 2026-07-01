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НовостиОбщество1 июля 2026 13:33

АНО «Всегда рядом» признана самой прозрачной некоммерческой организацией Саратовской области

Источник:kp.ru
АНО «Всегда рядом» признана самой прозрачной некоммерческой организацией Саратовской области

АНО «Всегда рядом» признана самой прозрачной некоммерческой организацией Саратовской области

Эксперты конкурса «Честное слово» назвали организации, которым можно доверять. Победителем стала команда, для которой открытость - не просто слово, а ежедневная практика.

В Саратовской области подвели итоги третьего регионального конкурса публичных отчетов «Честное слово». 22 некоммерческие организации боролись за право называться самыми прозрачными, и после строгого отбора эксперты назвали победителя - автономную некоммерческую организацию поддержки семьи и детства «Всегда рядом». Их годовой отчет признали эталонным инструментом коммуникации.

Что значит «быть прозрачными» для команды, которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации и занимается профилактикой социального и вторичного сиротства? Это не про сухие цифры и скучные таблицы. Это про уважение к тем, кто доверяет организации - семьям, партнерам, донорам. Про ежегодные публичные отчеты на сайте и в соцсетях, где каждый может увидеть, как живут программы, куда идут средства и какие результаты достигаются.

Руководитель АНО «Всегда рядом» Лилия Пастушкова, чья организация уже не раз доказывала зрелость команды на федеральном уровне (программа социализации подростков входит в топ-10 лучших в стране), поделилась эмоциями от победы: «Для нас победа в таком значимом конкурсе - это не просто диплом. Это признание того, что наш путь - честный, открытый и правильный. Одна из главных ценностей нашей организации - полная прозрачность, и мы последовательно ее придерживаемся. Мы ежегодно публикуем подробные отчеты на нашем сайте и в социальных сетях, потому что верим - доверие строится на фактах. Эксперты конкурса высоко оценили наш подход - и это особенно ценно».

Справка: АНО «Всегда рядом» занимается профилактикой социального и вторичного сиротства. Организация профессионально помогает приемным семьям стать устойчивее, а подросткам уязвимых групп - обрести семью, наставника, получить первый опыт работы, стать увереннее, самостоятельнее и сделать первый шаг к своей взрослой жизни.

• Сайт организации: https://www.vsegdaryadom64.ru/

• Организация в социальных сетях: https://vk.com/vsegda_ryadom64

• Контакты для СМИ: +7-917-304-43-35 – директор АНО «Всегда рядом» Лилия Пастушкова