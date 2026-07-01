АНО «Всегда рядом» признана самой прозрачной некоммерческой организацией Саратовской области

Эксперты конкурса «Честное слово» назвали организации, которым можно доверять. Победителем стала команда, для которой открытость - не просто слово, а ежедневная практика.

В Саратовской области подвели итоги третьего регионального конкурса публичных отчетов «Честное слово». 22 некоммерческие организации боролись за право называться самыми прозрачными, и после строгого отбора эксперты назвали победителя - автономную некоммерческую организацию поддержки семьи и детства «Всегда рядом». Их годовой отчет признали эталонным инструментом коммуникации.

Что значит «быть прозрачными» для команды, которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации и занимается профилактикой социального и вторичного сиротства? Это не про сухие цифры и скучные таблицы. Это про уважение к тем, кто доверяет организации - семьям, партнерам, донорам. Про ежегодные публичные отчеты на сайте и в соцсетях, где каждый может увидеть, как живут программы, куда идут средства и какие результаты достигаются.

Руководитель АНО «Всегда рядом» Лилия Пастушкова, чья организация уже не раз доказывала зрелость команды на федеральном уровне (программа социализации подростков входит в топ-10 лучших в стране), поделилась эмоциями от победы: «Для нас победа в таком значимом конкурсе - это не просто диплом. Это признание того, что наш путь - честный, открытый и правильный. Одна из главных ценностей нашей организации - полная прозрачность, и мы последовательно ее придерживаемся. Мы ежегодно публикуем подробные отчеты на нашем сайте и в социальных сетях, потому что верим - доверие строится на фактах. Эксперты конкурса высоко оценили наш подход - и это особенно ценно».

Справка: АНО «Всегда рядом» занимается профилактикой социального и вторичного сиротства. Организация профессионально помогает приемным семьям стать устойчивее, а подросткам уязвимых групп - обрести семью, наставника, получить первый опыт работы, стать увереннее, самостоятельнее и сделать первый шаг к своей взрослой жизни.

• Сайт организации: https://www.vsegdaryadom64.ru/

• Организация в социальных сетях: https://vk.com/vsegda_ryadom64

• Контакты для СМИ: +7-917-304-43-35 – директор АНО «Всегда рядом» Лилия Пастушкова