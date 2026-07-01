В саратовской «Пушкинке» открылась выставка «СВО: Долг. Честь. Подвиг»

Ежегодно 1 июля в Саратовской области отмечают День ветеранов боевых действий — праздник, который давно перерос рамки календарной даты. В этом году особым символом памяти стала тематическая экспозиция «СВО: ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ПОДВИГ», открывшаяся в Областной библиотеке для детей и юношества имени А.С. Пушкина. Выставка, работающая с 1 по 10 июля, превратила книжные полки в пространство живого диалога поколений: здесь не просто читают о войне, а всматриваются в лица героев и слышат их голоса.

В основе экспозиции — современная литература, посвящённая событиям наших дней. Среди ключевых изданий — книга Олега Роя «Тени Донбасса», сборник Татьяны Деркс «Быть добру!», документально-публицистическая работа Андрея Козлова «Реальный „призрак“ Донбасса» и другие произведения, позволяющие увидеть тему с разных сторон. Но главное достояние выставки — фотографии ветеранов, тех, кто не понаслышке знает цену словам «долг» и «подвиг». Многие из них — давние партнёры библиотеки, регулярно встречающиеся с читателями и отвечающие на самые непростые вопросы подростков.

Экспозиция открыта для всех желающих в часы работы «Пушкинки». Организаторы приглашают саратовцев познакомиться с книгами, всмотреться в лица на снимках и задуматься о том, какой ценой завоёвываются мир и свобода. Этот разговор о мужестве и чести — важный шаг к формированию гражданской позиции и чувства сопричастности к судьбе Родины.