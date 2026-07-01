Творческие педагоги выбирают карьеру «Земского работника культуры»

В Саратовской области подвели итоги социального проекта «Эстафета профессионального успеха», который за полгода превратил выпускников творческих вузов в уверенных педагогов и дал новый приток молодых кадров в систему художественного образования региона. В 2026 году проект объединил 20 выпускников творческих учебных заведений, решивших посвятить себя преподаванию в детских школах искусств. По итогам распределения 9 выпускников Саратовского областного колледжа искусств и его филиалов, а также один выпускник Боголюбовского художественного училища получили направления на работу. Молодые специалисты будут работать в Краснокутском муниципальном районе, Новоузенске, Калининске, Аткарске, Саратове и селе Александров-Гай. Как отметила директор колледжа Ирина Стойоха, новые педагоги приедут не просто на новое место работы, а с миссией: развивать таланты, открывать детям мир музыки, живописи и сценического искусства и создавать культурные площадки для местных сообществ.

Участие в «Эстафете» было насыщенным и практико-ориентированным. Полугодовая программа включала профориентационные встречи с руководителями школ, курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, занятия в Школе молодого педагога и стажировки непосредственно в детских школах искусств. Такой комплексный подход позволил участникам не только получить теоретические знания, но и отработать педагогические ситуации в реальной работе с детьми, — пояснила директор областного учебно-методического центра Татьяна Астафьева. Одним из самых трогательных моментов церемонии стала передача вымпела — символа преемственности и профессиональной солидарности участников проекта. Традицию в 2025 году заложила министр культуры области Наталия Щелканова, вручив вымпел участнику первого набора. Сегодня выпускница Саратовского областного колледжа искусств Юлия Бородина передала вымпел студентке 3 курса Анне Проскудиной, пожелав ей смелости, творчества и верности делу образования.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула стратегическое значение проекта для развития территорий. «Успех программы „Земский работник культуры“ в 2026 году — это вопрос не только кадров, но и будущего культурной жизни наших малых городов и сёл. Когда молодые педагоги переезжают в районы и получают поддержку, они привозят яркие идеи, современные методики и искреннюю любовь к искусству. Это инвестиция в детей, в культурные центры и в атмосферу, в которой будет расти новое поколение творцов. Проект „Эстафета профессионального успеха“ показывает, как региональная инициатива и федеральная поддержка работают в тандеме во имя доступного и качественного художественного образования», — отметила глава ведомства. В ближайшие дни молодые специалисты, получившие направления, станут соискателями федеральной программы «Земский работник культуры» — ключевой меры материальной поддержки при переезде в населённые пункты до 50 тысяч человек. Эта помощь делает выбор в пользу работы в малых городах более реальным и привлекательным, сохраняя и укрепляя культурную инфраструктуру региона.