В Ртищево «Лада» перевернулась после столкновения с иномаркой

Фото: Госавтоинспекция 64

В городе Ртищево Саратовской области 30 июня произошла авария с пострадавшим. По данным региональной Госавтоинспекции, в 18:17 напротив дома №62 на улице 50 лет Октября столкнулись ВАЗ-2115 и «Хонда».

Отечественной легковушкой управлял мужчина 1975 года рождения, иномаркой — гражданин 1980 года рождения. От удара «пятнадцатая» перевернулась, а её водитель с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали все обстоятельства аварии. Судя по опубликованным фотографиям, удар был сильным, и машина получила серьёзные повреждения. Кто именно нарушил правила дорожного движения, предстоит установить дорожным инспекторам в ходе проверки.