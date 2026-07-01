Саратовские школьники участвуют в форуме «ШУМ» в Калининградской области

В Калининградской области проходит форум «ШУМ». 30 июня стартовала программа «ШУМ.Поколение» для ребят 14–17 лет, которые уже работают в медиасфере. В числе участников — школьники из Саратовской области. Они будут работать по четырём направлениям: командные задания, съёмки, поиск идей и создание медиапроектов.

Каждый день программы посвящён новой теме, команды ищут свой подход и форму подачи материала. Участница из Балтайского района Екатерина Баранова поделилась: «От форума я жду максимум ярких эмоций и впечатлений. Хочу прокачать свои навыки в сфере медиа и постоянно ШУМеть!»

Форум даёт шанс стать частью профессионального медиасообщества. Участников ждут встречи с экспертами, работа над живыми проектами и мотивация для новых достижений.