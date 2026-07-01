Александр Полстянкин стал призером чемпионата России

Фото: Минспорта Саратовской области

Чемпионат России по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине «Бадминтон» завершился в городе Раменское Московской области. В главном старте приняли участие 98 сильнейших спортсменов из 22 регионов страны. Медали разыгрывались в одиночном, парном и смешанном парном разрядах в различных спортивных классах.

Спортсмен школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» Александра Полстянкин завоевал две медали: серебро в мужском парном разряде и бронзу в мужском одиночном разряде.

Поздравляем Александра и его тренера-преподавателя Александра Савченко.

Министерство спорта Саратовской области