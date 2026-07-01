Суд обязал собственников восстановить усадьбу Шмидта

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Судебное решение предписывает предпринимателям, владеющим усадьбой Шмидта, незамедлительно приступить к восстановлению объекта.

Арбитражный суд Саратовской области вновь встал на сторону комитета по культурному наследию, удовлетворив его иск. На этот раз предметом разбирательства стали собственники главного здания усадьбы, принадлежавшей аптекарю Николаю Шмидту. Исторический памятник расположен в Саратове по пересечению улиц Соборной, 42, и Московской, 53.

Здание, построенное в конце XIX века по проекту выдающегося архитектора Алексея Салько, было внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия в 2009 году. После этого были определены границы территории, подлежащие охране элементы (характерные черты) и зоны охраны.

В 2023 году было оформлено охранное обязательство, которое, в частности, основывалось на результатах всестороннего инженерно-технического обследования. Согласно этому документу, владельцы должны были в прошлом году провести первоочередные ремонтно-реставрационные работы. Помимо этого, от собственников требовалось постоянное поддержание здания в надлежащем состоянии. Однако обязательства не были выполнены, и комитет не получал информации о начале каких-либо работ.

В свете неисполнения требований, комитет обратился в законодательный орган. В конце июня суд обязал двух предпринимателей, являющихся владельцами исторического здания, осуществить работы, предусмотренные охранным обязательством. Правообладатели должны завершить их в течение 545 календарных дней. В случае просрочки исполнения предписания, установлена судебная неустойка — по 300 рублей с каждого собственника за каждый день промедления.