Кадровый центр в Саратове помогает подросткам найти временную и летнюю работу

В Саратовской области более 30 лет реализуется программа подростковой занятости. За это время на временные работы было трудоустроено свыше 310 тысяч несовершеннолетних граждан. В 2025 году работу нашли 11,4 тысячи подростков. С начала 2026 года уже трудоустроено более 7,4 тысячи ребят, из них в июне — 4,7 тысячи. Сейчас кадровые центры предлагают около 6,8 тысячи рабочих мест.

Подростки обращаются в территориальные кадровые центры, где карьерные консультанты помогают подобрать подходящую работу. Трудоустройство проводится с соблюдением всех требований трудового законодательства. В свободное от учёбы время и во время каникул работать могут подростки от 14 до 18 лет. Продолжительность рабочего дня зависит от возраста: от 4 до 7 часов в каникулы и от 2,5 до 4 часов в учебное время.

Помимо зарплаты, подростки получают финансовую поддержку из областного бюджета. В 2026 году её размер — 3700 рублей за полный месяц, а для ребят из семей участников СВО — 5000 рублей. Оплата труда пропорциональна отработанному времени. Традиционно подростки работают вожатыми, курьерами, лаборантами, комплектовщиками, младшими воспитателями, администраторами, артистами, занимаются благоустройством и подсобными работами. Помощь в трудоустройстве оказывает также Всероссийская ярмарка «Работа России. Время возможностей».