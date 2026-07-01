«Снять порчу» за 440 тысяч: жительница Маркса стала жертвой интернет-мошенницы

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В городе Марксе Саратовской области 31-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о крупном мошенничестве. В течение месяца женщина переводила деньги на различные счета, поверив незнакомке из интернета, которая представилась целительницей. Общий ущерб составил более 440 тысяч рублей.

По данным полиции, всё началось со знакомства в социальных сетях. У заявительницы завязались отношения с молодым человеком, и она хотела укрепить эту связь. В этот момент на горизонте появилась «добрая самаритянка» — виртуальная гадалка, называвшая себя Марией. Она предложила свои услуги по «снятию порчи», которая якобы мешала светлому чувству, и проведению других магических ритуалов.

Доверившись «ведунье», женщина в течение месяца переводила ей деньги за «комплекс услуг». Когда она поняла, что стала жертвой обмана, было уже поздно. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Психология обмана: почему люди верят гадалкам?

Подобные истории, к сожалению, не редкость. Мошенники часто играют на самых сильных человеческих эмоциях: страхе потери, одиночестве и надежде на чудо. В состоянии тревоги критическое мышление отключается, и человек готов отдать последнее за обещание решить его проблемы магическим путём.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от подобных схем, полиция напоминает основные правила цифровой гигиены:

Общие правила безопасности в сети:

Помните: главная защита от мошенников — это ваше критическое мышление и здоровый скептицизм. Не позволяйте эмоциям управлять вашим кошельком.