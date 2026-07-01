В Саратовской области совершенствуют систему пробации для бывших заключённых

В Саратовской области активно работают над совершенствованием системы пробации — комплекса мер, направленных на ресоциализацию и социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Ключевые вопросы этой работы обсудили на заседании постоянно действующего координационного совещания в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Провела встречу заместитель министра Наталья Михайлова, которая подчеркнула, что в регионе утверждена новая «дорожная карта» мероприятий. Этот план, рассчитанный до 2028 года, направлен на развитие и популяризацию системы пробации, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни и снизить уровень рецидивной преступности.

Комплексный подход: от медицины до трудоустройства

Работа с бывшими осужденными ведётся комплексно и начинается ещё в период их нахождения в исправительном учреждении. Как отметила Наталья Михайлова, помощь оказывается на всех этапах: во время отбывания наказания (в том числе не связанного с изоляцией), после освобождения и в процессе адаптации.

О конкретных результатах и текущих задачах доложила старший инспектор Анна Григорьева. Важнейшую роль в процессе играет медицинская поддержка, о которой рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Сизов. Здоровье — один из ключевых факторов успешной социализации, и система пробации призвана обеспечить преемственность в лечении хронических заболеваний (ВИЧ, туберкулёз и др.) после выхода человека на свободу.

Особое внимание на совещании было уделено опыту Саратовской региональной ассоциации «Вторая жизнь». Член Общественной наблюдательной комиссии Елена Курохтина поделилась, что главная цель их центра пробации — снижение риска рецидива. Центр оказывает всестороннюю поддержку, помогая человеку восстановить социальные связи и найти своё место в обществе.

Не менее важным является и взаимодействие с правоохранительными органами. Начальник отдела ГУ МВД Руслан Злобин доложил о выработке единых подходов к ресоциализации и профилактике повторной преступности. Совместная работа уголовно-исполнительных инспекций и полиции позволяет более эффективно контролировать процесс адаптации и оказывать необходимую помощь.

Итоги и дальнейшие шаги

Подводя итоги совещания, Наталья Михайлова выделила ключевые направления работы:

Эффективность этой работы напрямую зависит от слаженных действий всех ведомств. Новая «дорожная карта» до 2028 года призвана систематизировать эту деятельность, сделав помощь освободившимся гражданам более адресной и результативной.

Справка: Федеральный закон о пробации вступил в силу с 1 января 2024 года. Он предусматривает три вида пробации: пенитенциарную (в период отбывания наказания), исполнительную (для осуждённых к наказаниям без изоляции) и постпенитенциарную (после освобождения). Программа пробации носит исключительно добровольный характер.