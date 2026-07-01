Президент России присвоил Александру Белоглазову звание "генерал-лейтенант"

Фото: Правительство Саратовской области

Александр Белоглазов, возглавляющий Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ и являющийся Героем России, получил очередное воинское звание.

Пресс-служба вуза информирует, что соответствующий указ № 448 был подписан главой государства Владимиром Путиным 26 июня.

Согласно данному нормативному акту, Александру Белоглазову, который занимает пост начальника института с июля 2024 года, присвоено звание "генерал-лейтенант".

Церемония передачи новых погон и удостоверения к воинскому званию начальнику учебного заведения прошла в рамках торжественного выпуска молодых офицеров. Награду вручил командующий войсками нацгвардии, генерал-полковник Анатолий Маликов.

Александр Белоглазов родился в 1978 году в селе Большой Карай Саратовской области. В 1995 году он поступил в Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище ВВ МВД России имени Дзержинского. После прохождения стажировки в центре "Витязь" в 1999 году, который он впоследствии возглавил, в 2004 году продолжил обучение в Общевойсковой академии ВС РФ имени Фрунзе. По окончании академии вернулся в ЦСН "Витязь" на должность заместителя руководителя.

В возрасте 33 лет Белоглазов получил звание полковника. За время службы он участвовал в выполнении более 500 боевых и специальных задач. В мае 2022 года за проявленное мужество и героизм в рамках специальной военной операции ему было присвоено звание Героя России. Ему, а также ряду других офицеров, в марте 2025 года было присвоено звание "генерал-майор".