Эксперты Росмолодежь.Гранты определили векторы предстоящей работы области

В Ресурсном центре добровольчества состоялась рабочая встреча регионального сообщества экспертов Росмолодежь.Гранты. Событие объединило профессионалов, которые помогают молодым людям превращать идеи в успешные социальные проекты. В ходе встречи эксперты обсудили ключевые векторы работы: знакомство с новыми участниками сообщества, форматы взаимодействия между молодёжными объединениями, развитие муниципальных проектных команд и интеграцию в проект «Проводники смыслов». Также состоялся обмен опытом по итогам окружной встречи экспертов в ПФО.

Председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая отметила: «Системное взаимодействие экспертов позволяет нам не просто проводить оценку заявок, а выстраивать полноценное сопровождение молодёжных инициатив на всех этапах. Благодарю коллег за открытый диалог, профессионализм и готовность развивать культуру социального проектирования. Впереди — новый грантовый сезон, новые проекты и победы». Такой формат встреч даёт возможность обменяться лучшими практиками и выстроить эффективную коммуникацию.

Результативность участия молодёжи в грантовых конкурсах напрямую зависит от слаженной работы экспертов. Встречи помогают повышать качество проектов и увеличивать число поддержанных инициатив. Работа продолжается.