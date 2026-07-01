«Новые люди» провели в Малинках музыкальный вечер в рамках проектов «Жить по-новому» и «Голос города»

Фото: Новые люди

В ТСН «Малинки» состоялся очередной летний вечер, организованный партией «Новые люди» в рамках проектов «Жить по-новому» и «Голос города». Мероприятие объединило жителей разных возрастов, подарив им возможность провести время вместе, пообщаться и насладиться живой музыкой под открытым небом.

Фото: Новые люди

Первую часть программы составила открытая дискотека проекта «Жить по-новому». Жители с удовольствием танцевали, общались и проводили вечер в дружеской атмосфере. Проект направлен на создание современных общественных пространств, где люди могут знакомиться, находить единомышленников и активно проводить свободное время.

Продолжением вечера стал музыкальный проект «Голос города», который открывает новые возможности для талантливых артистов Саратовской области. На сцене выступили местные исполнители, подарив зрителям живую музыку и любимые песни.

В региональном отделении партии «Новые люди» отмечают, что подобные мероприятия уже стали доброй традицией. Они помогают объединять людей, поддерживать местных артистов, создавать новые точки притяжения и делать городскую жизнь более насыщенной и интересной.

Фото: Новые люди

Проекты «Жить по-новому» и «Голос города» продолжат свою работу, а впереди жителей региона ждут новые встречи, концерты и общественные инициативы.