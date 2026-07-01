РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ ОТ РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Друзья! На волнах «Комсомольской правды в Саратове» — розыгрыш призов для настоящего релакса! Мы подготовили для вас подарки, которые помогут снять усталость, напряжение и подарить ощущение лёгкости.

Что можно выиграть?

1 место — релакс-массаж всего тела (1 час 20 минут): комплексная проработка мышц, снятие физического и эмоционального напряжения.

2 место — классический массаж спины (45 минут): проработка от крестца до затылка, снятие болевых синдромов и улучшение подвижности.

3 место — косметический уход за лицом «Сияние» (пилинг, массаж, альгинатная маска).

Как участвовать?

- подпишись на канал Радио «Комсомольская правда в Саратове»

- подпишись на «Комсомольскую правду в Саратове»

нажми кнопку «Участвую!» под закреплённым постом о розыгрыше

Итоги подведём 20 июля в 12:00 — не пропустите! Результаты автоматически опубликуются на нашем канале. Со всеми победителями свяжемся лично