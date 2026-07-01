РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ ОТ РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Друзья! На волнах «Комсомольской правды в Саратове» — розыгрыш призов для настоящего релакса! Мы подготовили для вас подарки, которые помогут снять усталость, напряжение и подарить ощущение лёгкости.
Что можно выиграть?
1 место — релакс-массаж всего тела (1 час 20 минут): комплексная проработка мышц, снятие физического и эмоционального напряжения.
2 место — классический массаж спины (45 минут): проработка от крестца до затылка, снятие болевых синдромов и улучшение подвижности.
3 место — косметический уход за лицом «Сияние» (пилинг, массаж, альгинатная маска).
Как участвовать?
- подпишись на канал Радио «Комсомольская правда в Саратове»
- подпишись на «Комсомольскую правду в Саратове»
нажми кнопку «Участвую!» под закреплённым постом о розыгрыше
Итоги подведём 20 июля в 12:00 — не пропустите! Результаты автоматически опубликуются на нашем канале. Со всеми победителями свяжемся лично