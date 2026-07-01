В Саратове полицейские вернули украденный велосипед хозяйке

Фото: Архив КП

В Ленинском районе Саратова сотрудники полиции установили личность похитителя велосипеда и вернули имущество законному владельцу.

В полицию обратилась 33-летняя жительница, сообщившая о краже велосипеда стоимостью 15 тысяч рублей из подъезда дома на проспекте Строителей. Преступление произошло в период с 20 по 21 июня. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Используя записи с камер, сотрудники патрульно-постовой службы совместно с коллегами из уголовного розыска задержали подозреваемого — 50-летнего местного жителя. Ранее судимый мужчина признался, что решил доехать до дома на чужом транспорте, уходя от знакомых.

Похищенный велосипед изъят и возвращен владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.