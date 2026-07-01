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НовостиОбщество1 июля 2026 11:05

19-летняя саратовчанка вовлекла 13-летнюю подругу в кражу

Девушка убедила подростка похитить мышь из магазина за 5,5 тысяч
Источник:kp.ru

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней девушки, которая вовлекла 13-летнюю знакомую в кражу.

Девушка уговорила подростка похитить компьютерную мышь стоимостью около 5,5 тысяч рублей из магазина бытовой техники, заверив, что возраст позволит избежать наказания. Однако факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления был выявлен дознавателем отдела полиции №4 в ходе расследования уголовного дела о краже.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.