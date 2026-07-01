В Саратове завершилась акция «От Камчатки до Калининграда»

В Саратове завершилась Всероссийская акция «От Камчатки до Калининграда», инициированная членом Общественного совета при региональном Главке полиции Александром Поляхом и его фондом «Защитник». Финал прошёл в Саратовском военном институте Росгвардии. Гостей ждали показательные выступления спецназа, роты почётного караула и патриотический флешмоб с выносом многометрового триколора. Затем состоялся гала-концерт победителей всероссийского конкурса патриотической песни, в котором участвовали и сотрудники Культурного центра ГУ МВД.

Акция охватила всю страну: «Офицерский бал», историко-географическая олимпиада, турнир по боксу, мемориальные мероприятия у памятников, включая Могилу Неизвестного Солдата в Москве. Специально написанная композиция прозвучала в городах и посёлках всех регионов, получив национальный колорит. Почётными гостями стали начальник института Герой России Александр Белоглазов и руководитель фонда «Защитник» Александр Полях.

Акция объединила патриотизм, культуру, спорт и историческую память, показав единство страны. Сотрудники полиции выразили благодарность фонду «Защитник» и его руководителю за масштабную работу.