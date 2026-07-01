В Саратове задержан 21-летний хакер, продававший аккаунты мессенджеров

В Саратове сотрудники полиции пресекли деятельность 21-летнего местного жителя, организовавшего подпольный бизнес по продаже учётных записей мессенджеров и интернет-сервисов. Оперативники управления по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий выяснили: злоумышленник обладал техническими познаниями и наладил схему с массовой активацией сим-карт. Он покупал номера разных операторов, регистрировал на них фиктивные аккаунты и сбывал их через теневые каналы.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли более 100 сим-карт, компьютерную технику и мобильные телефоны — всё это использовалось для незаконной деятельности. Следственной частью СУ УМВД России по Саратову возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и о нарушении правил эксплуатации средств хранения данных. Молодому человеку грозит серьёзное наказание.

Оперативные мероприятия прошли при содействии регионального УФСБ и силовой поддержке спецподразделений Росгвардии. Правоохранители напоминают: покупка учётных записей у третьих лиц может быть незаконной, а оборот таких данных находится под жёстким контролем. Расследование продолжается.