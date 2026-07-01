Саратовская область стала лидером ПФО по итогам акции «Сад памяти»

Завершилась седьмая международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», проводимая в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». По итогам акции в Саратовской области высадили порядка 6,2 млн деревьев в память о земляках-защитниках Отечества. Ключевым событием стало центральное мероприятие в мае у села Максимовка Базарно-Карабулакского района, где теперь подрастает сосновый бор, созданный руками 150 участников. Акция охватила не только земли лесного фонда, но и населённые пункты всех муниципальных районов региона.

В лесных участках основными лесообразующими породами стали дуб, сосна и акация. Жители районов отдали предпочтение различным деревьям и кустарникам: берёзе, груше, дерену белому, дубу красному, можжевельнику, туе, каштану, липе, сирени, сливе, вишне, ели, клёну, яблоне, иве, ирге, сумаху, рябине, рябиннику, спирее, чубушнику, черёмухе, катальпе, сосне крымской, кизильнику и пузыреплоднику. Всего в акции приняли участие более 8 тысяч человек.

Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин отметил: «Внушительная цифра — 6,2 млн деревьев — стала результатом труда более 8 тысяч человек. Благодаря личному вкладу жителей Саратовская область снова заняла 1 место в ПФО по объёму высаженных сеянцев. А общее число сеянцев, высаженных у нас под эгидой акции "Сад памяти" за все 7 лет, достигло отметки в 33 млн». Акция продолжает объединять людей для сохранения памяти и природы.