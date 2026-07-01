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НовостиОбщество1 июля 2026 10:10

2,7 тыс. обращений поступило в региональный минздрав за полгода

В Саратовской области отремонтируют 12 объектов здравоохранения в 2026 году
Источник:kp.ru

За первое полугодие 2026 года жители Саратовской области направили в региональный минздрав 2,7 тысячи обращений. Чаще всего через систему «Инцидент-менеджмент» саратовцы спрашивают о ремонте лечебных учреждений, новом оборудовании, нехватке медицинских работников, записи к врачу и льготных лекарствах.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2026 году запланирован капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения в Саратове, Энгельсе и районах области, установка 43 модульных конструкций и закупка 10 единиц тяжёлого оборудования.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил, что система «Инцидент-менеджмент» позволяет оперативно реагировать на проблемы граждан. Сообщить о проблеме можно через соцсети или приложение «Госуслуги. Жалобы».