Музей Федина открыл юбилейную выставку к 45-летию

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В музее К.А. Федина открылась юбилейная выставка, посвящённая 45-летию со дня основания музея. Экспозиция рассказывает о том, как благодаря дарителям — художникам, их родным и близким — пополняется собрание музея. Здесь представлены работы, поступившие в фонды за последние годы.

Посетители увидят виды Музейной площади кисти Руслана Лавриненко, линогравюры Валентина Евграфова с образами старого города, акварели Николая Аржанова. Роман Кирин представил арт-объект «Хвалынский берег», рядом — абстракции Александра Камендровского, произведения Дубовова, Петкевича и Журавлёва.

Выставка будет работать до 26 июля. Вход свободный.