В Саратове прошёл фестиваль «Страна молодёжи» ко Дню молодёжи России

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В Саратове состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодёжи России. Программа на базе Саратовского архитектурно-строительного колледжа включала работу интерактивных зон, интеллектуальные квизы и площадки по изучению культуры и традиций народов России. В рамках секции социального проектирования участники разработали предложения по развитию инфраструктуры и общественных инициатив региона. «Слоган "Мечта. Гордость. Единство" — это формула нашего общего движения вперёд. Любое большое дело начинается с личной мечты, но обретает силу только тогда, когда мы действуем сообща», — подчеркнула председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая.

Вторым ключевым событием стал фестиваль «Страна молодёжи», организованный в Центре культуры «Пионер» Молодёжным Правительством Саратовской области и фондом «Единение». Свои презентационные площадки представили семь молодёжных объединений. В рамках фестиваля прошёл тематический квиз по истории области и молодёжной политике, победители которого получили памятные призы от партнёров.

Заместитель председателя комитета молодёжной политики Пётр Наливайко отметил: «Удивительно наблюдать, как разные по направленности организации говорят на одном языке — языке развития и взаимопомощи. "Страна молодёжи" доказывает, что, когда лидеры объединяют усилия, стираются формальные границы, уступая место созидательному диалогу».