Игорь Комаров и Роман Бусаргин обсудили социально-экономическое развитие региона

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Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Роман Бусаргин обсудили социально-экономическое развитие Саратовской области. По итогам прошлого года рост экономики составил 1,1%, валовый региональный продукт достиг 1,6 трлн рублей. Отмечается рост по производству компьютеров и электроники (+18,6%), лекарств (+25,4%), текстиля (+20,4%) и одежды (+86,6%). На особом контроле — высокотехнологичные обрабатывающие производства (+7%). За год импортозамещением охвачено ещё 60 видов продукции.

В сельском хозяйстве регион — лидер ПФО по сбору зерна и овощей, сохраняет первенство в стране по подсолнечнику (2,3 млн тонн), а также по посевным площадям зернобобовых и урожаю проса. Саратовская область входит в топ-10 инвестиционно привлекательных субъектов РФ. В прошлом году создано более 3 тысяч рабочих мест, объём вложений в основной капитал превысил 337,6 млрд рублей. Темп роста строительства — 21,6% (1 место в ПФО), средняя зарплата выросла на 15,6%, безработица — 0,3%, вклад малого бизнеса — 30% (выше среднего по РФ на 5%).

Ключевую роль в развитии играют нацпроекты, инициированные президентом. В прошлом году финансирование по ним составило более 55 млрд рублей, в этом году объём сохраняется. Губернатор отметил поддержку со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина. Игорь Комаров подчеркнул, что регион использует все доступные инструменты — льготное финансирование, инфраструктурные кредиты, программы поддержки промышленности и АПК.