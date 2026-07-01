У Железного моста в Петровске установили новые информационные стенды

В Петровске продолжается развитие туристической инфраструктуры. В летний сезон город регулярно принимает туристов, одной из ключевых точек притяжения остаётся Железный мост — главный архитектурный символ города. Рядом с ним установлены новые информационные стенды для гостей и жителей. Концепцию и дизайн разработал краевед Александр Бочкарёв.

На стендах представлены исторические сведения о городе и реке Медведица, материалы о строительстве моста, объяснение выражения «стоит как чугунный мост», а также фрагменты старинных планов, архивные фото и художественные работы местных авторов. Дополнительно размещена карта достопримечательностей для удобной навигации. Оформление выдержано в вишнёво-серой гамме, созвучной с мостом.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что развитие внутреннего туризма — приоритет культурной политики региона. В планах — обновление уличной навигации и установка памятных табличек на местах утраченных храмов. Реализация инициатив направлена на повышение туристической привлекательности Петровска и сохранение исторической памяти.