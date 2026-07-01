Профориентационную экскурсию для саратовских школьников провели в вагонном участке Саратов-Пассажирский

Фото: ПривЖД

В вагонном участке Саратов-Пассажирский Приволжского филиала АО «ФПК» состоялась профориентационная экскурсия для ребят из центра профилактики социального и вторичного сиротства «Всегда рядом».

В начале мероприятия ребята прошли инструктаж по технике безопасности. Затем железнодорожники показали им процесс технического обслуживания и ремонта вагонов, а также рассказали о наиболее востребованных профессиях в пассажирском комплексе: «проводник пассажирского вагона», «начальник поезда», «слесарь по ремонту подвижного состава», «осмотрщик вагонов».

Юных гостей провели по вагонам фирменного поезда №9/10 «Саратов», включая вагон-бистро, а также показали музей вагонного участка, где дети узнали историю развития железнодорожного транспорта и примерили служебную форму сотрудников разных лет.

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С января по июнь 2026 года на профориентационных мероприятиях в вагонном участке Саратов-Пассажирский Приволжского филиала АО «ФПК» побывали почти 300 саратовских школьников.