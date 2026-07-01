В Саратовской области снимается нерестовый запрет на рыбалку

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С 1 июля в Волгоградском водохранилище в границах Саратовской области снимается нерестовый запрет, действовавший с 1 мая. По оценке комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, нерест рыб, включая промысловые виды, прошёл в хороших условиях. Уровень воды в Волге держался стабильно, что позволило щуке, плотве, судаку и окуню успешно отметать икру. Залитие нерестилищ составило до 80% от необходимой площади.

В 2025 году в Волгоградское и Саратовское водохранилища выпустили 5,54 млн штук молоди рыб — на 46,7% больше, чем в 2024 году. В этом году уже выпущено более 2 млн штук. По этому показателю Саратовская область стабильно занимает 3-5-е места в ПФО. Биотехнические работы по воспроизводству ценных видов рыб проходят под строгим контролем.

Руководитель комитета Александр Гаврилов отметил, что результаты нереста положительно скажутся на сохранении рыбных запасов Волги.