35 кандидатов прошли во второй этап формирования Молодёжного правительства

В Саратовской области стартовал финальный этап формирования нового, уже VII созыва Молодёжного правительства. Конкурс вызвал большой интерес: всего было подано 50 заявок, из которых во второй (очный) тур прошли 35 кандидатов. Решающее собеседование состоялось в рамках заседания межведомственной комиссии по молодёжной политике при участии заместителя председателя правительства региона Владимира Попова.

Будущие «молодые министры» предстали перед членами комиссии, где им предстояло не просто рассказать о себе, а защитить реальные социально значимые проекты. Каждый из кандидатов продемонстрировал не только профессиональные навыки, но и личную заинтересованность в развитии региона. В формате живого диалога они получили оценку своих идей и управленческого потенциала.

«Молодёжное правительство – это уникальный институт, где энергия молодых лидеров встречается с реальными управленческими задачами. Мы видим большой потенциал в каждом кандидате и с нетерпением ждём, кто войдёт в новый состав нового созыва», — подчеркнула председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая. Имена победителей станут известны после подведения итогов конкурса.