Школьники Саратова стали участниками форума «ШУМ» в Калининградской области

Фото: Минобразования Саратовской области

В Калининградской области проходит форум «ШУМ». 30 июня стартовала четвёртая программа «ШУМ.Поколение», которая реализуется при поддержке Движения Первых. Участниками являются ребята в возрасте от 14 до 17 лет, которые уже активно работают в медиасфере: снимают, ведут социальные сети, пишут тексты, фотографируют, создают контент и только делают первые шаги.

Ребята из Саратовской области и другие юные медиаспециалисты будут работать по четырём направлениям: командные задания, съёмки, поиск идей и создание собственных медиапроектов. В основе программы лежит объединение всех направлений в рамках единой редакции: каждый день – новая тема, и команды сами ищут свой уникальный подход, форму подачи и способ презентации материала.

«От форума я жду максимум ярких эмоций и впечатлений. Очень хочу прокачать свои навыки в сфере медиа благодаря направлению «Видео как история: съёмка и монтаж». Я готова открываться новому, получать ценный опыт и, конечно же, постоянно ШУМеть!», — поделилась Екатерина Баранова из Балтайского района Саратовской области.

Форум даёт уникальный шанс стать частью профессионального медиасообщества, которое формирует тренды и повестку для молодой аудитории. Участников ждут встречи с ведущими экспертами отрасли, работа над живыми проектами, развитие навыков и мотивация для новых достижений.